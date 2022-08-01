Влада штату пояснила, що тіла будуть знаходити в міру того, як рятувальники будуть добиратися до віддалених районів.

Щонайменше 28 осіб, у тому числі четверо дітей, загинули в результаті повеней, викликаних проливними дощами в штаті Кентуккі. Очікується, що кількість загиблих зростатиме.

Про це заявив губернатор Кентуккі Енді Бешир, додавши, що пошуки тіл триватимуть протягом декількох тижнів, передає Reuters.

Губернатор пояснив, що тіла будуть знаходити по мірі того, як рятувальники будуть добиратися до віддалених районів.

"Повсюдно завдано збитків, багато сімей змушені покинути свої будинки, і протягом наступного дня очікується ще більше дощів", – повідомив губернатор в "Твіттері".

Він оголосив надзвичайну ситуацію і назвав нинішнє стихійне лихо "одним з найстрашніших і руйнівних" в історії Кентуккі. На відновлення інфраструктури штату можуть піти роки, попередив Бешир.

У п'ятницю президент Джо Байден оголосив про велике стихійне лихо в Кентуккі. Штату було виділено федеральне фінансування.

Повені стали другим великим лихом, яке навалилось на Кентуккі за останні сім місяців, після декількох торнадо, що забрали життя майже 80 осіб у грудні 2021 року.

Як повідомляв УНІАН, інший американський штат - Каліфорнія страждає від найбільшої в цьому році пожежі, внаслідок якої були евакуйовані 2000 жителів, знищені будинки і найважливіші об'єкти інфраструктури.

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