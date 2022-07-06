Зокрема, зачинені душі на пляжах, заборонено наповнення басейнів, а туристів просять економити воду.

У Словенії в приморських містах Копер, Ізола, Піран та Анкаран через посуху обмежили споживання води.

Про це пише "Балканський оглядач" з посиланням на спільну заяву мерів чотирьох міст.

Зокрема, комунальні служби вимкнуть системи поливу на громадських зелених зонах, закриють душові кабіни на всіх пляжах, а поливати дерева та клумби будуть тільки з водойм та інших джерел води. Також припинять роботу фонтани та питні фонтанчики в громадських місцях, а громадські туалети будуть обладнані закликами до раціонального використання води.

Крім того, відтепер заборонено мити автомобілі, за винятком автомийок, які використовують для миття оборотну воду.

При цьому мери закликали мешканців та власників готелів і власників приватних апартаментів використовувати воду якомога економніше, а також інформувати туристів і відвідувачів про заходи економії.

У свою чергу регіональний штаб цивільного захисту підготував плани роздачі питної води громадянам.

Як повідомляв УНІАН, раніше Італія оголосила надзвичайний стан у регіонах навколо річки По, на яку припадає близько третини сільськогосподарського виробництва країни та яка зазнала найсильнішої посухи за 70 років.