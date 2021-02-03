Кілька регіонів України потерпають від негоди (відео)
Водіїв просять утриматися від далеких поїздок.
Крижаний дощ накрив Рівненську область. На дорогах ожеледиця.
Завтра всю Україну накриють зливи, а вночі вдарить мороз (карта)Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Дорожники звітують, що на дорогах працює спеціальна техніка.
Втім, попереджають, що суміш проти ожеледиці не завжди встигає подіяти. Тому водіїв просять утриматися від далеких поїздок.
Досі складна ситуація в Сумській області - там збільшилася кількість аварій на слизьких дорогах. Після відлиги і снігопаду машини зносить на узбіччя. З кюветів їх дістають рятувальники, буксирують тросами.
У Кіровоградській області в багнюці масово застряють автомобілі. За одну ніч рятувальники витягли сім вантажівок і чотири легковики.
Погодні примхи: крижаний дощ накрив кілька регіонів України
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