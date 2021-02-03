Кілька регіонів України потерпають від негоди (відео)

17:05, 3 лютого 2021
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Водіїв просять утриматися від далеких поїздок.

На дорогах працює спеціальна техніка / скріншот
На дорогах працює спеціальна техніка / скріншот

Крижаний дощ накрив Рівненську область. На дорогах ожеледиця.

Завтра всю Україну накриють зливи, а вночі вдарить мороз (карта)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Дорожники звітують, що на дорогах працює спеціальна техніка.

Втім, попереджають, що суміш проти ожеледиці не завжди встигає подіяти. Тому водіїв просять утриматися від далеких поїздок.

Досі складна ситуація в Сумській області - там збільшилася кількість аварій на слизьких дорогах. Після відлиги і снігопаду машини зносить на узбіччя. З кюветів їх дістають рятувальники, буксирують тросами.

У Кіровоградській області в багнюці масово застряють автомобілі. За одну ніч рятувальники витягли сім вантажівок і чотири легковики. 

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Автор: УНІАН

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Теги: негода в Україніпогода в Україні
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