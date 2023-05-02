Пилова буря в Іллінойсі буквально засліпила водіїв, що призвело до масштабної ланцюгової ДТП, коли десятки автомобілі врізалися один в одного. В результаті аварії загинули 6 людей, повідомляє Reuters.
Як повідомляється, через пилову бурю видимість впала практично до нуля. Через це на одній з трас зіткнулися від 40 до 60 легкових автомобілів і 30 комерційних авто, в тому числі численні тягачі з причепами.
В результаті ДТП загорілися два великовантажних автомобіля, що ще більше посилило серпанок.
За повідомленнями місцевої влади, понад 30 осіб опинилися в лікарні з травмами, від незначних до небезпечних для життя, а вік пацієнтів варіювався від 2 до 80 років. Жертвами інциденту стали 6 осіб.
Рідкісне атмосферні явища в Україні
Днями в небі над Київською областю помітили рідкісне атмосферне явище - місячне гало. Загадкові кільця навколо Місяця з'явилися в небі пізно ввечері 29 квітня.
Поява гало часто знаменує зміни в погоді-похолодання, рух фронтів.
А вночі 24 квітня в декількох областях України можна було спостерігати рідкісне для нашої країни Північне сяйво.