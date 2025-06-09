При цьому синоптики попередили, що в деяких областях сильна спека буде зберігатися.

У понеділок, 9 червня, в Україні очікуються мінлива хмарність, короткочасні дощі та грози. Така погода буде зранку у більшості західних, північних і Вінницькій областях.

Про це повідомив Укргідрометцентр у Facebook. А вже вдень такі погодні умови поширяться на Сумську, більшість центральних, Одеську та Миколаївську області. Там будуть місцями короткочасні дощі, грози.

На решті території, за даними синоптиків, буде без опадів.

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"Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, в західних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Також синоптики повідомили про довгоочікуване зниження температури. За їхніми даними, в західних областях зниження температури вночі до 10-15°, вдень до 17-22°.

У більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях температура вночі становитиме 15-20°, зниження денної до позначки 23-28°.

Але на решті території утримається жарка погода: вночі 18- 23°, вдень 29-34°, на південному сході країни місцями сильна спека 35-37°.

Так, у Києві вдень буде приємні +21...+23, дощу не передбачається;

У Львові буде +19...+21 і мінлива хмарність;

В Одесі повітря прогріється до +27...+29, модливі грози;

У Дніпрі буде спекотно - стовпчик термометра підніметься до +33...+35, без опадів;

У Харкові вдень також буде +33...+35, опадів не передбачається.

Погода в Києві та Київській області

У Києві та області 9 червня буде мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 23-28°; у Києві вночі 18-20°, вдень 24-26°.

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