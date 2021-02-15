До -26°: синоптики прогнозують українцям ще кілька днів сильних морозів

16 лютого без істотних опадів, а 17 і 18 лютого - невеликий сніг.

Через кілька днів в Україні має потеплішати / фото ua.depositphotos.com

З 18 лютого в Україні очікується деяке послаблення морозів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.

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За прогнозами синоптиків, у найближчі дві доби очікується холодна погода з температурою вночі 15-22°, на півночі Лівобережжя до 26° морозу, вдень 6-13° морозу. На Закарпатті, Прикарпатті та у південній частині країни вночі 7-14°, вдень 0-8° морозу.

Завтра без істотних опадів, 17 лютого у західних та північних, 18 лютого у більшості областей невеликий сніг, в Карпатському регіоні помірний сніг.

На дорогах країни ожеледиця.

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