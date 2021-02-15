До -26°: синоптики прогнозують українцям ще кілька днів сильних морозів
16 лютого без істотних опадів, а 17 і 18 лютого - невеликий сніг.
З 18 лютого в Україні очікується деяке послаблення морозів.
Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.
"Морози почнуть відчутно слабшати": синоптик пообіцяла українцям потепління вже цього тижня
За прогнозами синоптиків, у найближчі дві доби очікується холодна погода з температурою вночі 15-22°, на півночі Лівобережжя до 26° морозу, вдень 6-13° морозу. На Закарпатті, Прикарпатті та у південній частині країни вночі 7-14°, вдень 0-8° морозу.
Завтра без істотних опадів, 17 лютого у західних та північних, 18 лютого у більшості областей невеликий сніг, в Карпатському регіоні помірний сніг.
На дорогах країни ожеледиця.
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- Синоптик назвала дату різкого потепління в Україні
- Цього тижня Україну накриють морози і снігопади, а на вихідних прийде потепління (карта, відео)
- Львівські бабаки цьогоріч не віщуватимуть прихід весни, бо ще сплять
- Жертви холодів: через сильні морози в Україні загинули дві людини (відео)
- Снігові замети на Прикарпатті сягнули висоти у 1,5 метра, дороги до півсотні сіл повністю замело (відео)
Новини партнерів
Погода в Україні
- Вінниця-4°... -18°
- Дніпро-5°... -16°
- Донецьк-5°... -14°
- Житомир-5°... -20°
- Запоріжжя-5°... -13°
- Івано-Франківськ-3°... -15°
- Київ-6°... -18°
- Кропивницький-4°... -16°
- Луганськ-5°... -14°
- Луцьк-4°... -16°
- Львів-3°... -14°
- Миколаїв-1°... -11°
- Одеса-1°... -11°
- Полтава-7°... -18°
- Рівне-6°... -18°
- Сімферополь-5°... -12°
- Суми-9°... -23°
- Тернопіль-4°... -19°
- Харків-7°... -16°
- Херсон-1°... -9°
- Хмельницький-5°... -18°
- Черкаси-7°... -21°
- Чернігів-7°... -20°
- Чернівці-2°... -13°
+1°
Погода Стерлінг - похмуро, суцільна хмарність
Відчувається як:-1 °
Мін./mакс. температура:0° / +3°
Вологість:92 %
Тиск:758 мм
Вітер: 2.3 м/с
Ймовірність опадів:61 %
Схід:07:01
Захід17:46
Видимість:16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин