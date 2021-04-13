У Карпатах почалося потепління.

Сьогодні, 13 квітня, у Карпатах тримається температура +1°.

Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.

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"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер південно-західний 1-2 м/с, температура повітря +1°", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, у високогiр'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека - 3 рівень.

Прогноз погоди в Україні на 13 квітня: дані Погоди УНІАН

У вівторок, 13 квітня, в Україні почнуться дощі і поступове похолодання. Найхолодніше буде в Одесі та у Львові - тут температура не підніметься вище +11°. Опади накриють Львівщину, частину центральних та північних областей.

У Києві - хмарно, температура повітря вночі +7°, вдень +13°.

У Львові у вівторок очікується дощ, вночі +2°, вдень +11°.

В Одесі 13 квітня - хмарно, температура вночі +6°, вдень +11°.

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Автор: Олена Пилипчак