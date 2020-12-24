Харків'ян попередили про погіршення погоди: комунальники готуються до снігопаду та ожеледиці

Сьогодні вночі в місті прогнозують сильний сніг.

У Харкові очікується снігопад / Фото УНІАН

Жителів Харкова попередили про майбутнє погіршення погоди, яке почнеться сьогодні вночі.

Про це повідомив у Facebook секретар міської ради Ігор Терехов.

"Найближчими днями в місті очікуються складні погодні умови. З 2-ї години ночі, попереджають синоптики, повинен початися сильний снігопад, вранці очікується ожеледь, а до вечора п'ятниці - дощ і намерзання льоду на дорогах", - написав він.

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Терехов підкреслив, що комунальні служби готові прибирати сніг і посипати дороги сіллю. У зв'язку з цим він звернувся до харків'ян у п'ятницю без потреби не виїжджати і не паркувати свої машини на узбіччях. "Також не загороджувати в'їзди у двори - так нашим службам буде легше ліквідувати наслідки негоди", - додав він.

Погода в Україні 25 грудня

У п'ятницю, 25 грудня, в центральних, східних і західних областях очікуються сніг і дощі. На всій решті території - мінлива хмарність, без опадів. Температура протягом дня коливатиметься в межах + 1°...+9°.