Харків'ян попередили про погіршення погоди: комунальники готуються до снігопаду та ожеледиці
Сьогодні вночі в місті прогнозують сильний сніг.
Жителів Харкова попередили про майбутнє погіршення погоди, яке почнеться сьогодні вночі.
Про це повідомив у Facebook секретар міської ради Ігор Терехов.
"Найближчими днями в місті очікуються складні погодні умови. З 2-ї години ночі, попереджають синоптики, повинен початися сильний снігопад, вранці очікується ожеледь, а до вечора п'ятниці - дощ і намерзання льоду на дорогах", - написав він.
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Терехов підкреслив, що комунальні служби готові прибирати сніг і посипати дороги сіллю. У зв'язку з цим він звернувся до харків'ян у п'ятницю без потреби не виїжджати і не паркувати свої машини на узбіччях. "Також не загороджувати в'їзди у двори - так нашим службам буде легше ліквідувати наслідки негоди", - додав він.
Погода в Україні 25 грудня
У п'ятницю, 25 грудня, в центральних, східних і західних областях очікуються сніг і дощі. На всій решті території - мінлива хмарність, без опадів. Температура протягом дня коливатиметься в межах + 1°...+9°.
- Вінниця+3°... +2°
- Дніпро0°... -3°
- Донецьк-2°... -11°
- Житомир+3°... +1°
- Запоріжжя0°... -2°
- Івано-Франківськ+7°... +3°
- Київ+2°... +1°
- Кропивницький+1°... 0°
- Луганськ-3°... -14°
- Луцьк+7°... +3°
- Львів+9°... +3°
- Миколаїв+5°... +3°
- Одеса+7°... +4°
- Полтава-1°... -3°
- Рівне+6°... +3°
- Сімферополь+4°... +3°
- Суми-2°... -3°
- Тернопіль+5°... +3°
- Харків-1°... -5°
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- Хмельницький+2°... +1°
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