У Києві прогнозують сильний туман.

У ніч на понеділок, 19 квітня, в Україні на території чотирьох областей очікуються заморозки.

Читайте такожРятувальники попереджають про зміну погоди: очікуються заморозкиПро це повідомляють Укргідрометцентр у Facebook.

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища», - йдеться в повідомленні синоптиків.

Заморозки очікуються на поверхні ґрунту на території Волинської, Рівненської, Житомирської, Черкаської та Київської областей. Температура повітря коливатиметься від 0 до - 3 градусів.

Метеорологи встановили 1 рівень небезпеки (жовтий).

У Київській службі порятунку у Facebook тим часом попередили про сильний туман у столиці вночі та вранці 19 квітня: видимість 300-500 метрів.

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Автор: Катерина Шварц