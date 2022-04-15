Українців чекає досить холодний початок тижня в Україні, навіть можливий мокрий сніг. Тепла погода збережеться тільки в східних областях.
Про це розповіла синоптик Наталія Діденко у Facebook.
Так, у неділю понеділок в Україні похолодання посилиться, навіть можливий мокрий сніг. При цьому вона зазначила, що тільки в східній частині збережеться тепла погода.
"Голова від таких синоптичних кульбітів трохи може протестувати, реагуйте на бурхливу діяльність атмосфери звичними ліками або способами, розумними і корисними, щоб тримати себе в рівновазі і здоров'ї, фізичному і не тільки", - зазначила синоптик.
За її словами, потепління відновиться з середини наступного тижня.
Як раніше повідомляв УНІАН, погода в Україні в суботу, 16 квітня, буде дуже теплою. Місцями стовпчик термометра підніметься до + 19.
Тепла погода буде на Сході, Півдні та більшості центральних областях. Тут повітря прогріється до + 13 ... +19 градусів. При цьому в західних, північних областях та Вінницькій області почнеться похолодання і стовпчик термометра покаже +6...+10 градусів.