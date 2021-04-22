З 24 квітня в Україні очікуються заморозки.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.
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Вночі 24 квітня у західних та північних областях очікуються сильні заморозки у повітрі 0°...-3° - II рівень небезпечності, помаранчевий. Також очікуються заморозки на поверхні ґрунту - 0°...-5° з I рівнем небезпечності, жовтий.
Вночі 25-27 квітня в Україні, крім півдня, очікуються сильні заморозки у повітрі 0°...-3°, II рівень небезпечності, помаранчевий.
На Київщині вночі 24-27 квітня очікуються сильні заморозки у повітрі 0°...-3° - II рівень небезпечності, помаранчевий.
Похолодання і заморозки в Україні
У п‘ятницю, 23 квітня, в Україні почнеться похолодання. Температура повітря у західних та північних областях різко знизиться. Вдень становитиме лише +7°...+12°.
Синоптик Наталка Діденко каже, що до сходу та південного сходу України фронт не встигне дійти, тому там у п‘ятницю без істотних опадів. Вітер посилиться.
Завтра у Києві очікується відчутне похолодання, до +7°...+10°, поривчастий вітер і дощ.
"Надалі похолодання притягне із собою заморозки, які охоплять більшість областей. І сумненько, що вони обіцяють бути не лише на ґрунті, а й у повітрі. Від 0° до -2°...-4°. Це заморожене неподобство триватиме в Україні по ночах аж до вівторка", - резюмувала синоптик.
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