Швидкість вітру досягала 160 км/год.

Потужна пилова буря накрила постраждалий від торнадо захід США.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, пилову бурю викликав ураганний вітер, швидкість поривів якого досягала 160 км/год.

В результаті урагану в чотирьох американських штатах сталися збої в подачі електрики. В одному тільки Колорадо без світла залишилися понад 100000 будинків і підприємств.

За словами метеорологів, така погода нехарактерна для цього регіону.

Як повідомляв Погода УНІАН, потужні смерчі, які, за словами синоптиків, є незвичайним явищем в холодну пору року, пронеслися по шести штатах США, залишивши за собою слід зі смертей і руйнувань. За останніми даними, жертвами стихії стали не менше 90 осіб.

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Автор: Катерина Лиманська