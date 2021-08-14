Гаїті, що досі оговтується від землетрусу 2010 року, сколихнув новий потужний землетрус, внаслідок якого загинули щонайменше 227 людей.
Як повідомляє BBC, землетрус магнітудою 7,2 стався на заході країни в суботу, 14 серпня, поваливши та пошкодивши будівлі, зокрема, церкви та готелі.
Епіцентр землетрусу зафіксували приблизно у 12 км від міста Сен-Луї-дю-Суд. Поштовхи відчули в густонаселеній столиці Порт-о-Пренс, яка розташована приблизно за 125 км, та в сусідніх країнах.
У країні на місяць оголосили надзвичайний стан.
Президент США Джо Байден розпорядився надати допомогу Гаїті. Раніше Геологічна служба США попереджала, що землетрус може спричинити тисячі смертей.
Gran Ri Vil Jeremie pic.twitter.com/RBPStzMOxE— JCOM Haïti (@JCOMHaiti) August 14, 2021
Землетрус 2010 року на Гаїті
12 січня 2010 року о 16:53 за місцевим часом на Гаїті стався руйнівний землетрус. Епіцентр був за 22 км на північний захід від столиці Порт-о-Пренс. Після основного поштовху магнітудою 7 було зареєстровано безліч повторних поштовхів, з них 15 з магнітудою понад 5.
За офіційними даними станом на 18 березня 2010 року кількість загиблих складала 222 570 осіб, ще 311 000 людей отримали поранення, 869 зникли безвісти. Матеріальні збитки оцінювалися у 5,6 млрд євро.
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