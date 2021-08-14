У країні на місяць оголосили надзвичайний стан.

Гаїті, що досі оговтується від землетрусу 2010 року, сколихнув новий потужний землетрус, внаслідок якого загинули щонайменше 227 людей.

Як повідомляє BBC, землетрус магнітудою 7,2 стався на заході країни в суботу, 14 серпня, поваливши та пошкодивши будівлі, зокрема, церкви та готелі.

Епіцентр землетрусу зафіксували приблизно у 12 км від міста Сен-Луї-дю-Суд. Поштовхи відчули в густонаселеній столиці Порт-о-Пренс, яка розташована приблизно за 125 км, та в сусідніх країнах.

У країні на місяць оголосили надзвичайний стан.

Президент США Джо Байден розпорядився надати допомогу Гаїті. Раніше Геологічна служба США попереджала, що землетрус може спричинити тисячі смертей.

Gran Ri Vil Jeremie pic.twitter.com/RBPStzMOxE — JCOM Haïti (@JCOMHaiti) August 14, 2021

Землетрус 2010 року на Гаїті

12 січня 2010 року о 16:53 за місцевим часом на Гаїті стався руйнівний землетрус. Епіцентр був за 22 км на північний захід від столиці Порт-о-Пренс. Після основного поштовху магнітудою 7 було зареєстровано безліч повторних поштовхів, з них 15 з магнітудою понад 5.

За офіційними даними станом на 18 березня 2010 року кількість загиблих складала 222 570 осіб, ще 311 000 людей отримали поранення, 869 зникли безвісти. Матеріальні збитки оцінювалися у 5,6 млрд євро.

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Автор: Катерина Комолова