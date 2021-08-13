Від повені потерпає центральна китайська провінція Хубей.

У Китаї у зв'язку з повенями, викликаними проливними дощами, оголосили про "червоний" рівень небезпеки.

Про це повідомляє REUTERS.

Як повідомляється, вже жертвами повеней стала 21 людина, евакуйовано 6000 осіб.

Офіційне інформаційне агентство Сіньхуа повідомило, що понад 2700 будинків та магазинів постраждали від повені, а також були порушені електропостачання, транспортне сполучення і зв'язок.

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За повідомленням Міністерства з надзвичайних ситуацій Китаю, рятувальні бригади були відправлені в найбільш постраждалі райони. У четвер в місті Ічен випала рекордна кількість опадів - 400 міліметрів.

Як повідомляється, екстремальна погода в провінції призвела до масових відключень електроенергії та пошкодила понад 3600 будинків і 8110 га посівів. Загальні збитки оцінюються в 16,67 мільйона доларів.

Китайське метеорологічне управління попередило, що сильні зливи, ймовірно, триватимуть до наступного тижня, а регіони вздовж річки Янцзи вразливі до повеней.

Відзначається, що в дощові літні місяці в Китаї регулярно трапляються повені, але влада попередила, що тепер екстремальні погодні умови стають частішими в результаті зміни клімату.

Нагадаємо, близько 80000 осіб були евакуйовані в південно-західну провінцію Сичуань в минулі вихідні, а рекордні дощі в провінції Хенань минулого місяця викликали повені, в результаті яких загинуло понад 300 осіб.

Як повідомляв УНІАН, кілька днів тому повінь накрила провінцію Сичуань на південному заході Китаю.

За даними офіційної служби новин Китаю, у водосховищі міста Дачжоу рівень води перевищено на 2,2 метра вище норми. Понад 440 000 людей постраждали від повеней у шести містах провінції.

Повідомлялося про 45 повністю зруйнованих будинків і 118 серйозно пошкоджених будівель.

Автор: Катерина Лиманська