Двох людей дивом знайшли живими через дев’ять днів під землею після повені у Непалі

Водночас, високопоставлений поліцейський чиновник підтвердив, що під час рятувальної операції також було знайдено тіло, яке ще необхідно ідентифікувати.

Двох людей знайшли живими на гідроелектростанції в Непалі через дев'ять днів після того, як смертельні повені поховали об'єкт глибоко під землею.

Як повідомляє The Guardian, робітників було врятовано під час операції в тунелі Трішулі 3A, гідроелектростанції в одному з районів, які найбільше постраждали від повеней минулого тижня.

Санджай Шах, виконроб, був першим, кого врятували, і його доставили до армійських казарм у Трішулі. Ще одну особу, ідентифіковану як Кабір Махарджан, керівник проекту, також витягли з тунелю.

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Речник армії Непалу генерал Раджі Рама Баснет розповів, що їх витягли з глибини 170 метрів всередині тунелю.

Водночас, високопоставлений поліцейський чиновник підтвердив, що під час рятувальної операції також було знайдено тіло, яке ще необхідно ідентифікувати.

Непальська армія оприлюднила фотографії того, як Шаха витягують з маленького темного входу в тунель. Він був притомний, і його винесли з місця події на плечі рятувальника.

Розмовляючи з армійськими чиновниками після порятунку, Шах, передусім запитав, який сьогодні день.

Згодом він розповів, що під час повені він був у диспетчерській тунелю разом із приблизно 40-45 іншими людьми. "Оскільки я був у диспетчерській, моїм обов’язком було врятувати життя всіх. Після такої аварії я не міг просто втекти сам. Я мав рятувати всіх. Роблячи це, я втратив час. Зрештою, я не зміг вибратися сам", - сказав Шах.

За його словами, щоб заспокоїтися в темряві тунелю, він співав мантри. Також врятований зазначив, що перебуваючи в пастці, чув голоси трьох чи чотирьох інших людей.

"Ми спілкувалися, кричачи один одному зблизька. Усередині електростанції також могли бути люди. Дехто з них, можливо, не зміг вибратися", - сказав він.

За словами офіційних осіб, обох чоловіків доставили літаком до лікарні в Катманду, стан Шаха стабільний, але Махарджана перебував у критичному стані та був переведений до реанімації.

Стихійне лихо у Непалі

Як повідомляв УНІАН, вранці 26 серпня внаслідок раптової повені та селевого потоку на кордоні між Непалом і Тибетом загинуло та зникло безвісти багато людей.

Повінь накрила район Расува на північ від столиці Непалу Катманду. Потоки води й бруду змили будинки, дороги та мости, а також пошкодили енергетичну інфраструктуру.

Понад 100 людей із майже 1300, які зникли безвісти після масштабних повеней у прикордонному районі Непалу та Китаю, прямували до гори Кайлас - одного з найсвященніших місць у Гімалаях. Кайлас - гірська вершина на південному заході Тибету, поблизу кордонів Китаю з Непалом та Індією. Її висота перевищує 6400 метрів над рівнем моря. Неподалік розташоване озеро Манасаровар. Обидва місця протягом століть згадуються у санскритських релігійних і літературних традиціях.

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