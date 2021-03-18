Завтра в Києві буде хмарно з температурою до +4°

17:00, 18 березня 2021
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Опадів не очікується.

Завтра в Києві очікується хмарна погода / Фото УНІАН
Завтра в Києві очікується хмарна погода / Фото УНІАН

Згідно з прогнозом, вночі в Києві температура впаде до -2°, а вдень термометри покажуть +4°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

Завтра в Україні буде хмарно, у двох областях піде сніг (карта)

Весь день у Києві буде хмарна погода без опадів.

Швидкість вітру вдень складе 2,8 м/с.

Атмосферний тиск 745 мм ртутного стовпа.

Народні прикмети 19 березня

19 березня варто звернутися до власного самопочуття. Якщо суглоби німіють, то бути поганій погоді.

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Автор: Олена Пилипчак

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