Завтра в Києві буде хмарно з температурою до +4°

Опадів не очікується.

Завтра в Києві очікується хмарна погода / Фото УНІАН

Згідно з прогнозом, вночі в Києві температура впаде до -2°, а вдень термометри покажуть +4°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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Весь день у Києві буде хмарна погода без опадів.

Швидкість вітру вдень складе 2,8 м/с.

Атмосферний тиск 745 мм ртутного стовпа.

Народні прикмети 19 березня

19 березня варто звернутися до власного самопочуття. Якщо суглоби німіють, то бути поганій погоді.

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