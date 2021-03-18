Завтра в Києві буде хмарно з температурою до +4°
Опадів не очікується.
Згідно з прогнозом, вночі в Києві температура впаде до -2°, а вдень термометри покажуть +4°.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Завтра в Україні буде хмарно, у двох областях піде сніг (карта)
Весь день у Києві буде хмарна погода без опадів.
Швидкість вітру вдень складе 2,8 м/с.
Атмосферний тиск 745 мм ртутного стовпа.
Народні прикмети 19 березня
19 березня варто звернутися до власного самопочуття. Якщо суглоби німіють, то бути поганій погоді.
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Погода в Україні
- Вінниця+3°... -2°
- Дніпро+7°... 0°
- Донецьк+8°... 0°
- Житомир+4°... -3°
- Запоріжжя+9°... +1°
- Івано-Франківськ+4°... -5°
- Київ+5°... 0°
- Кропивницький+5°... -2°
- Луганськ+7°... 0°
- Луцьк+4°... -3°
- Львів+3°... -5°
- Миколаїв+8°... 0°
- Одеса+7°... +1°
- Полтава+3°... -3°
- Рівне+2°... -6°
- Сімферополь+7°... 0°
- Суми+3°... -4°
- Тернопіль+2°... -5°
- Харків+3°... -3°
- Херсон+7°... 0°
- Хмельницький+2°... -4°
- Черкаси+4°... 0°
- Чернігів+6°... -1°
- Чернівці+3°... -3°
+9°
Погода Стерлінг - хмарно, суцільна хмарність
Відчувається як:+8 °
Мін./mакс. температура:+3° / +13°
Вологість:89 %
Тиск:755 мм
Вітер: 4.3 м/с
Ймовірність опадів:76 %
Схід:07:16
Захід19:19
Видимість:16 км
Фаза місяця:
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