Циклон наступає: завтра в Києві очікується сильний снігопад

17:00, 27 січня 2021
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Вночі похолодає до -7°.

Температура практично не зміниться / Фото REUTERS
Температура практично не зміниться / Фото REUTERS

У четвер, 28 січня, в Києві температура вдень впаде до +1°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

Сніг продовжить засипати більшість областей України, температура вдень впаде до -2° (карта)

Згідно з прогнозом, вночі похолодає до -7°, а вдень стовпчики термометрів покажуть +1°.

Весь день спостерігатиметься суцільна хмарність і сильний снігопад.

Швидкість вітру вдень складе 3,5 м/с.

Атмосферний тиск 741 мм ртутного стовпа.

Народні прикмети 28 січня

28 січня - Павла Тебського преподобного. Вітер на Павла - буде рік вологий. Зоряна ніч 28 січня віщувала гарний урожай льону.

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Автор: Олена Пилипчак

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