Циклон наступає: завтра в Києві очікується сильний снігопад
Вночі похолодає до -7°.
У четвер, 28 січня, в Києві температура вдень впаде до +1°.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Сніг продовжить засипати більшість областей України, температура вдень впаде до -2° (карта)
Згідно з прогнозом, вночі похолодає до -7°, а вдень стовпчики термометрів покажуть +1°.
Весь день спостерігатиметься суцільна хмарність і сильний снігопад.
Швидкість вітру вдень складе 3,5 м/с.
Атмосферний тиск 741 мм ртутного стовпа.
Народні прикмети 28 січня
28 січня - Павла Тебського преподобного. Вітер на Павла - буде рік вологий. Зоряна ніч 28 січня віщувала гарний урожай льону.
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Погода Стерлінг - хмарно, суцільна хмарність
Відчувається як:+2 °
Мін./mакс. температура:-2° / +6°
Вологість:70 %
Тиск:751 мм
Вітер: 6.0 м/с
Ймовірність опадів:3 %
Схід:07:20
Захід17:24
Видимість:0.8 км
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