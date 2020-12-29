Завтра в Києві буде похмуро з температурою до +7°
Опадів не очікується.
У середу, 30 грудня, в Києві очікується похмура погода. Стовпчики термометрів підвищаться до +7°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
Весна напередодні Нового року: завтра в Україні визирне сонце і потеплішає до +15° (карта)
Згідно з прогнозом, вночі температура складе +6°, а вдень підніметься максимум до +7°. Без опадів.
Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю до 2,7 м/с.
Атмосферний тиск - 746 мм рт. ст.
Народний прогноз на 30 грудня
30 грудня — Данила. Якщо з'явиться іній — Різдво буде теплим. Який Данило — такий і травень.
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Погода в Україні
- Вінниця+7°... 0°
- Дніпро+6°... +2°
- Донецьк+2°... -5°
- Житомир+7°... -1°
- Запоріжжя+7°... +2°
- Івано-Франківськ+11°... 0°
- Київ+4°... -1°
- Кропивницький+9°... +6°
- Луганськ0°... -3°
- Луцьк+9°... +2°
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- Миколаїв+11°... +7°
- Одеса+11°... +5°
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- Хмельницький+7°... 0°
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+6°
Погода Стерлінг - майже безхмарно
Відчувається як:+3 °
Мін./mакс. температура:-3° / +5°
Вологість:52 %
Тиск:760 мм
Вітер: 5.9 м/с
Ймовірність опадів:4 %
Схід:07:28
Захід16:56
Видимість:16 км
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