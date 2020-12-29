Завтра в Києві буде похмуро з температурою до +7°

Опадів не очікується.

Завтра в Києві буде хмарна погода / фото REUTERS

У середу, 30 грудня, в Києві очікується похмура погода. Стовпчики термометрів підвищаться до +7°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, вночі температура складе +6°, а вдень підніметься максимум до +7°. Без опадів.

Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю до 2,7 м/с.

Атмосферний тиск - 746 мм рт. ст.

Народний прогноз на 30 грудня

30 грудня — Данила. Якщо з'явиться іній — Різдво буде теплим. Який Данило — такий і травень.

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