Завтра в Києві буде похмуро з температурою до +7°

17:00, 29 грудня 2020
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Опадів не очікується.

Завтра в Києві буде хмарна погода / фото REUTERS
Завтра в Києві буде хмарна погода / фото REUTERS

У середу, 30 грудня, в Києві очікується похмура погода. Стовпчики термометрів підвищаться до +7°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, вночі температура складе +6°, а вдень підніметься максимум до +7°. Без опадів.

Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю до 2,7 м/с. 

Атмосферний тиск - 746 мм рт. ст.

Народний прогноз на 30 грудня

30 грудня — Данила. Якщо з'явиться іній — Різдво буде теплим. Який Данило — такий і травень.

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Автор: Олена Пилипчак

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