В Україну насуваються зливи та потепління: прогноз погоди на завтра (карта)
Опади прогнозуються для одного з регіонів.
У п'ятницю, 11 грудня, практично по всій країні - хмарно з проясненнями. Тільки в західних регіонах пройдуть дощі, місцями - зливи. Середня температура складе +2°.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Цієї ночі Україну накриє мокрий сніг з крижаним дощем-синоптик
- У Києві завтра буде хмарно, температура повітря вночі -5°, вдень 0°.
- У Чернігові - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -6°, вдень 0°.
- У Львові в п'ятницю-злива, вночі +1°, вдень +4°.
- У Луцьку очікується дощ, вночі 0°, вдень +5°.
- У Рівному в п'ятницю хмарно з проясненнями, можливий дощ, вночі -1°, вдень +4°.
- У Тернополі температура повітря вночі -1°, вдень + 4°, дощ.
- У Хмельницькому завтра вночі -3°, вдень +4°, хмарно з проясненнями.
- В Івано-Франківську завтра вночі -1°, вдень +3°, злива.
- У Чернівцях у п'ятницю-злива, вночі 0°, вдень +4°.
- У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, -3°...+2°.
- У Житомирі в п'ятницю буде хмарно з проясненнями, температура вночі -4°, вдень +2°.
- У Черкасах вночі -3°, вдень -1°, мінлива хмарність.
- У Кропивницькому похмуро, температура вночі -4°, вдень 0°.
- У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -5°...0°.
- В Одесі 11 грудня - хмарно з проясненнями, температура вночі +2°, вдень +5°.
- У Херсоні в п'ятницю вночі -1°, вдень +2°, мінлива хмарність.
- У Миколаєві завтра хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +2°.
- У Запоріжжі - мінлива хмарність, температура вночі -3°, вдень +3°.
- У Сумах завтра мінлива хмарність, температура повітря -6°...0°.
- У Харкові - малохмарно, температура вночі -6°, вдень -1°.
- У Дніпрі малохмарно, температура вночі -4°, вдень +2°.
- У Сімферополі в п'ятницю буде мінлива хмарність, +4°...+9°.
- У Краматорську практично безхмарно, температура вночі -5°, вдень +1°.
- У Сєвєродонецьку завтра практично безхмарно, температура вночі -5°, вдень 0°.
11 грудня вшановується пам’ять трьох святих — Василя, Стефана, Григорія. Наші предки за цим днем передвіщали погоду на майбутнє літо: якщо сухо і холодно цього дня – на спекотне літо, а якщо день теплий — на холодне літо. Також звертали увагу на сніг: якщо він випав цієї ночі, то буде лежати, а якщо вдень — не затримається. У минулі часи була традиція 11 грудня слухати воду в криницях: якщо чути плескіт, значить і гроші будуть водитися.
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- Вінниця0°... -1°
- Дніпро+2°... -5°
- Донецьк+1°... -6°
- Житомир-1°... -2°
- Запоріжжя+3°... -4°
- Івано-Франківськ0°... -2°
- Київ-1°... -2°
- Кропивницький+1°... -4°
- Луганськ-1°... -10°
- Луцьк+1°... 0°
- Львів+1°... -1°
- Миколаїв+4°... -1°
- Одеса+7°... +3°
- Полтава0°... -7°
- Рівне0°... -1°
- Сімферополь+12°... +6°
- Суми-1°... -7°
- Тернопіль0°... -1°
- Харків-1°... -8°
- Херсон+5°... -1°
- Хмельницький-1°... -2°
- Черкаси0°... -4°
- Чернігів-2°... -3°
- Чернівці+1°... -2°
-2°
Погода Стерлінг - невелика хмарність
Відчувається як:-2 °
Мін./mакс. температура:+1° / +11°
Вологість:81 %
Тиск:752 мм
Вітер: 3.0 м/с
Ймовірність опадів:2 %
Схід:07:18
Захід16:47
Видимість:16 км
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