В Україну насуваються зливи та потепління: прогноз погоди на завтра (карта)

Опади прогнозуються для одного з регіонів.

У західних областях очікуються дощі / Фото ua.depositphotos.com

У п'ятницю, 11 грудня, практично по всій країні - хмарно з проясненнями. Тільки в західних регіонах пройдуть дощі, місцями - зливи. Середня температура складе +2°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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У Києві завтра буде хмарно, температура повітря вночі -5°, вдень 0°.

У Чернігові - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -6°, вдень 0°.

У Львові в п'ятницю-злива, вночі +1°, вдень +4°.

У Луцьку очікується дощ, вночі 0°, вдень +5°.

У Рівному в п'ятницю хмарно з проясненнями, можливий дощ, вночі -1°, вдень +4°.

У Тернополі температура повітря вночі -1°, вдень + 4°, дощ.

У Хмельницькому завтра вночі -3°, вдень +4°, хмарно з проясненнями.

В Івано-Франківську завтра вночі -1°, вдень +3°, злива.

У Чернівцях у п'ятницю-злива, вночі 0°, вдень +4°.

У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, -3°...+2°.

У Житомирі в п'ятницю буде хмарно з проясненнями, температура вночі -4°, вдень +2°.

У Черкасах вночі -3°, вдень -1°, мінлива хмарність.

У Кропивницькому похмуро, температура вночі -4°, вдень 0°.

У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -5°...0°.

В Одесі 11 грудня - хмарно з проясненнями, температура вночі +2°, вдень +5°.

У Херсоні в п'ятницю вночі -1°, вдень +2°, мінлива хмарність.

У Миколаєві завтра хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +2°.

У Запоріжжі - мінлива хмарність, температура вночі -3°, вдень +3°.

У Сумах завтра мінлива хмарність, температура повітря -6°...0°.

У Харкові - малохмарно, температура вночі -6°, вдень -1°.

У Дніпрі малохмарно, температура вночі -4°, вдень +2°.

У Сімферополі в п'ятницю буде мінлива хмарність, +4°...+9°.

У Краматорську практично безхмарно, температура вночі -5°, вдень +1°.

У Сєвєродонецьку завтра практично безхмарно, температура вночі -5°, вдень 0°.

Прогноз погоди в Україні на 11 грудня / фото УНІАН

11 грудня вшановується пам’ять трьох святих — Василя, Стефана, Григорія. Наші предки за цим днем передвіщали погоду на майбутнє літо: якщо сухо і холодно цього дня – на спекотне літо, а якщо день теплий — на холодне літо. Також звертали увагу на сніг: якщо він випав цієї ночі, то буде лежати, а якщо вдень — не затримається. У минулі часи була традиція 11 грудня слухати воду в криницях: якщо чути плескіт, значить і гроші будуть водитися.

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