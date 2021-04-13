Дощі ймовірні на півночі, сході, ввечері на Одещині.

В Україну завтра завітає черговий атмосферний фронт, який принесе похолодання і мокрий сніг у західні області України.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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На решті нашої території очікується помірно тепла погода, +10°...+16°.

"На узбережжях морів місцями +9°...+12°. Морській воді ще замало сонця, щоб достатньо нагріти береги і пляжі", - написала вона.

Дощі, переважно невеликі, ймовірні завтра на півночі, сході, ввечері на Одещині.

Більша частина півдня та центральних областей суттєвих опадів від середи не чекають.

У Києві буде тепло, до +12°...+14°. Є ймовірність невеликого дощу.

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Автор: Олена Пилипчак