Україну засипле снігом та заллє дощами, а під кінець тижня температура підвищиться до +11° (карта)
На цьому тижні очікується і потепління, і похолодання.
Цього тижня Україну заллє дощами і засипле мокрим снігом. У першій половині очікується похолодання до -2° вдень, а потім за кілька днів потеплішає до +11°. У неділю українців порадує сонце.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
Україну затягне хмарами, температура впаде до -3°: прогноз погоди на сьогодні (карта)
Так, у понеділок, 21 грудня, практично по всій Україні буде похмуро. Сонце визирне тільки в Луцькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Чернівецькій областях. Температурний мінімум вдень складе -3°, а максимум +3°.
У вівторок в Україні визирне сонце і температура почне знижуватися. У Харкові очікується ясна погода весь день. Незважаючи на мінливу хмарність у Львові пройде злива, а в Івано-Франківську - сніг.
У середу сніг і зливи накриють західний і частину центрального регіонів. У західних областях потеплішає: температура сягне +5°, в той же час в інших регіонах продовжиться похолодання з температурою до -1° вдень.
У четвер знову потеплішає і опади накриють всю країну. І якщо в західному регіоні пройдуть зливи, то в центральних - мокрий сніг, а на півночі - справжні снігопади.
У п'ятницю дощі продовжаться. В Україні потеплішає до +11°. У Дніпрі та Чернівцях очікуються зливи.
У суботу дощі відступлять на південь і схід країни. В інших регіонах визирне сонце. Правда, температура знову почне падати і в деяких регіонах опуститься до -1° вдень.
У неділю погода налагодиться: по всій країні вигляне сонце, а опади відступлять. Українців чекає хмарна погода з проясненнями і температурою до +2°.
Народний прогноз
21 грудня — Потапія та Анфіси-умілиці. Сьогодні синички підкажуть погоду. Якщо синиці починають з ранку пищати — вночі буде мороз, а якщо ховаються під дах — до заметілі. За старих часів кожна дівчина до весілля повинна була мати придане, власноруч зшиту і прикрашене вишивкою. Ось і починали на Анфіси-умілиці “за шиття на прийдешнє життя”.
22 грудня — Ганни. Згідно народних прикмет на Ганну Зимову зима встановлюється до весни. Це найкоротший день у році. У цей день дивилися, скільки навалило снігу. Якщо до самого забору, то літо буде погане, а якщо залишився хоч невеликий проміжок, то бути врожаю. Коли йде дощ — вся весна буде дощовою. Тихий і безвітряний день — на врожай садовини. Сонце ясне, променисте — новоріччя буде морозяним; якщо ховається за хмарами, а на деревах висне іній — під Новий рік буде хмарно, з відлигою. Яка Ганна до ніченьки, така зима до весноньки. Яка Ганна до полудня, така зима до кінця грудня.
23 грудня — Євграфа і Міни. Грудень завершує рік, але починає зиму. Якщо на Євграфа йде сніг — вся весна буде дощовою.
24 грудня — Данила і Никона. У цей день у давнину вгадували погоду по сонцю. Якщо сонце з “вухами” — відблисками з боків — бути морозам.
25 грудня — Спиридона Сонцеворота. Цього дня сонце повертає на літо, а зима — на холод. Із цього дня потроху починає додаватися день і зменшуватися ніч: Після Сонцестояння хоч на курячий крок, так прибуде день. Якщо на Спиридона світло, то Новий рік буде морозним, ясним, а коли похмуро і на деревах іній — похмурим і теплим. Якщо ніч ясна, то зима буде холодна, а літо жарке; як темна — зима тепла, а літо похмуре. По погоді перших 12-ти днів, наступних за днем Спиридона, судять про погоду кожного з 12-ти місяців наступного року.
26 грудня — Євстрата, Євгенія. Який Євстрат — такий січень. Увечері в ясну погоду дроти виграють, наче струни, — на негоду. Якщо ясного дня з'являється лапатий та голкастий іній — чекай різкого похолодання і хуртовини.
27 грудня — Филимона Який Филимон — такий і лютий.
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