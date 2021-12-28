Місцями навалило два метри снігу.

Рекордний снігопад накрив Японію, порушивши рух транспорту. Без світла залишилися тисячі сімей.

Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, снігопади вздовж узбережжя Японського моря тривають вже сьомий день. Щонайменше 10 людей отримали травми через снігову бурю, двоє з них - серйозні. Жителям постраждалих регіонів настійно рекомендується утримуватися від усіх несуттєвих прогулянок.

Найбільше снігу випало в Аоморі - 200 сантиметрів, при цьому сніг також скупчився в містах Кіото, Нагоя і Хіросіма.

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Сильний снігопад став причиною заторів на дорогах, викликав скасування рейсів і порушення роботи транспорту в деяких частинах центральної Японії.

Як повідомляється, понад 3200 сімей в регіоні залишилися без електрики.

Нагадавши, сильні дощі налетіли на бразильський штат Баїя, завдавши катастрофічної шкоди. Через опади почалися повені.

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