У ДСНС назвали регіони, в яких існує ризик виникнення пожеж.

Сьогодні, 29 квітня, в Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

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Так, у Тернопільській, Вінницькій, більшості районів Житомирської, Хмельницької та Чернівецької областей утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди в Україні на 29 квітня від Наталки Діденко

Сьогодні, 29 квітня, потепління в Україні набиратиме оберти.

Протягом дня температура повітря в більшості областей сягне +13°...+18°. Свіжіше - на Сумщині, морських узбережжях та у Карпатах.

"У четвер буде в Україні багато сонця, лише в західних областях пройдуть періодичні дощі і навіть подекуди - грози. Вітер очікується південного або південно-східного напрямків", - каже синоптик Наталка Діденко.

У Києві четвер буде із вітряним сонечком, без опадів. Нічні заморозки поступово відступатимуть. Вдень очікується +14°.

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Автор: Олена Пилипчак