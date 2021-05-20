Попіл піднявся на висоту приблизно 6 км.

Вибухове виверження вулкану Синабунг триває на Північній Суматрі, Індонезія.

Про це повідомляє Meteoprog з посиланням на Volcano Discovery.

Ще одне потужне виверження, яке тривало близько 11 хвилин, сталося 19 травня 2021 року вранці в 4:48 за місцевим часом (о 00:48 за київським часом).

Згідно обсерваторії вулкана PVMBG, щільний темний шлейф попелу піднявся на висоту приблизно 6 км і змістився на схід і південь. Вибух також викликав пірокластичні потоки (гравітаційні масові потоки) на південно-східному схилі, досягнувши довжини не менше 3 км.

Виверження Суфрієра на Карибських островах

На Карибських островах 13 квітня тривало виверження стародавнього вулкана Суфрієра. Поки не зареєстровано жодного смертельного випадку, але приблизно третина острова закрита для відвідування. Повітряний простір також залишається закритим, в деяких населених пунктах виникають перебої з електропостачанням і водопостачанням.

Кілька жителів поділилися, що уникають виходити на вулицю, оскільки попіл перетворюється під дощем на щось схоже на цемент, що ускладнює ходьбу або водіння.

"У нас багато попелу, і іноді важко дихати, - розповідає 19-річна Арія Скотт, студентка. - Я не виходжу на вулицю, тому що не хочу ризикувати".

На сьогоднішній день найпотужніший вибух на вулкані стався в понеділок близько 04:00 за місцевим часом. Ерусцилла Джозеф, директор Центру сейсмічних досліджень університету Вест-Індії, попередив, що виверження може викликати селі, оскільки попіл потрапить у річки.

"Ми очікуємо, що найближчими днями або тижнями відбудеться більше вибухів", - говорить вона.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олена Пилипчак