На Закарпатті оголосили штормове попередження: можливе сходження великих лавин

Туристів просять відмовитися від походів у гори.

Ілюстрація: вчені визначають сніголавинну небезпеку / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

У зв’язку зі снiгопадами та хуртовинами на Закарпатті оголошено штормове попередження.

Про це йдеться у повідомленні Відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах на сторінці у Facebook.

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Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) утримується сьогодні, 13 січня, на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей.

А завтра, 14 січня, вона підвищиться до значної - 3 рівня.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Наполегливо радимо утриматись від походів на високогір'я та у гори", - йдеться у повідомленні.

Пам'ятка для туристів / Фото ДСНС

Потужний снігопад в Україні

У ніч на 13 січня практично всі українські міста засипало снігом.

Користувачі соцмереж опублікували фотографії та відео справжньої зими.

Цієї ночі замело Дніпро, Одесу, Запоріжжя, Харків, Львів та інші міста. У багатьох містах сніг йшов до самого ранку. Навіть Київ трохи припорошило, хоча синоптики обіцяли, що циклон омине столицю.

На деяких фотографіях і відео видно, що комунальники вже почали боротися з негодою.