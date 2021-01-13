На Закарпатті оголосили штормове попередження: можливе сходження великих лавин
Туристів просять відмовитися від походів у гори.
У зв’язку зі снiгопадами та хуртовинами на Закарпатті оголошено штормове попередження.
Про це йдеться у повідомленні Відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах на сторінці у Facebook.
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Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) утримується сьогодні, 13 січня, на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей.
А завтра, 14 січня, вона підвищиться до значної - 3 рівня.
"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Наполегливо радимо утриматись від походів на високогір'я та у гори", - йдеться у повідомленні.
Потужний снігопад в Україні
У ніч на 13 січня практично всі українські міста засипало снігом.
Користувачі соцмереж опублікували фотографії та відео справжньої зими.
Цієї ночі замело Дніпро, Одесу, Запоріжжя, Харків, Львів та інші міста. У багатьох містах сніг йшов до самого ранку. Навіть Київ трохи припорошило, хоча синоптики обіцяли, що циклон омине столицю.
На деяких фотографіях і відео видно, що комунальники вже почали боротися з негодою.
- Вінниця0°... -4°
- Дніпро-2°... -6°
- Донецьк+3°... -5°
- Житомир-1°... -3°
- Запоріжжя+1°... -7°
- Івано-Франківськ+2°... -3°
- Київ-2°... -5°
- Кропивницький-2°... -10°
- Луганськ+4°... -4°
- Луцьк0°... -3°
- Львів0°... -4°
- Миколаїв0°... -4°
- Одеса+2°... -4°
- Полтава-3°... -6°
- Рівне-1°... -4°
- Сімферополь+7°... -1°
- Суми-3°... -7°
- Тернопіль-1°... -3°
- Харків-1°... -7°
- Херсон0°... -5°
- Хмельницький0°... -4°
- Черкаси-2°... -4°
- Чернігів-2°... -7°
- Чернівці+1°... -4°