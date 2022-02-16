Кліматологи підбили підсумки січня 2022 року.

Січень 2022 року став одним з найтепліших за всю історію спостережень на земній кулі.

За даними Національного Центру екологічної інформації, минулий січень потрапив у десятку найтепліших за всю історію спостережень, опинившись на шостому місці.

Як повідомляється, глобальна приземна температура в січні 2022 року була на 0,89 °C вище середнього показника 20-го століття, що становить 12,0 °C, і стала шостим найтеплішим січнем за останні 143 роки. Січень 2022 року також став 46-м поспіль січнем і 445-м місяцем поспіль з температурою, принаймні номінально, вище середнього показника 20-го століття.

Температура була набагато вище середньої на більшій частині території Південної Америки, в результаті чого січень став другим найтеплішим за всю історію спостережень. Тільки січень 2016 року був теплішим. Велика частина Атлантичного, Північного індійського та Західного Тихого океанів, а також частини Південної частини Північної Америки, Західної та Південної Африки та Південної Азії мали температури набагато вище середнього. Тим часом нижчі, ніж у середньому, температури спостерігалися в деяких частинах Північної частини Північної Америки, Північної частини Африки, Індії та Тихого океану.

За даними вчених, площа снігового покриву в Північній півкулі в січні була трохи вище середнього показника за 1981-2010 роки. У Північній Америці площа снігового покриву в січні була майже середньою, а в Євразії площа снігового покриву в січні була трохи вище середньої.

Площа антарктичного морського льоду на січень 2022 року була другою найменшою площею морського льоду в січні за останні 44 роки.

За даними вчених, в січні-2022 у всьому світі утворилося шість тропічних штормів, що близько до норми. Однак більшість з них були слабкими.

Нагадаємо, біля берегів Канади зареєстрували найекстремальнішу хвилю-вбивцю, висота якої досягла 17,6 метра. Ця хвиля викликала фурор в науковій спільноті як найекстремальніша хвиля-вбивця з коли-небудь зареєстрованих. Вона була в три рази вище навколишніх хвиль.

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