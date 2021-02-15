"Морози почнуть відчутно слабшати": синоптик пообіцяла українцям потепління вже цього тижня

А поки що цієї ночі очікується -22°.

Вже цими вихідними температура значно підвищиться / фото ua.depositphotos.com

У ніч на 16 лютого в Україні очікується -12°...-18°. На північному сході, Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Луганщині, Полтавщині, частині Черкащини, -17°...-22°.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Вдень у вівторок у більшості областей -7°...-14°.

На заході, у південній частині та на південному сході максимально передбачається -4°...-9°.

На Закарпатті вдень очікується найтепліша погода, від -2° до +2°.

На дорогах - ожеледиця.

Вітер північно-західний, у західних областях - південний, максимум помірний.

У Києві у вівторок опадів не буде. На дорогах ожеледиця. Найближчої ночі -16°...-18°, на околицях до -20°, вдень -8°...-10°.

"17-18 лютого в Україні подекуди сипатиме снігом, тому морози злагіднішають, але лише в денні години. Потім градуси знову підуть вниз, а ближче до вихідних морози почнуть відчутно слабшати", - резюмувала синоптик.

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