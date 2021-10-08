За даними Укргідрометцентру, восени перехід середньої добової температури повітря через +8° у бік зниження відбувається у більшості областей у третій декаді жовтня.

Початок і закінчення опалювального сезону в Україні залежать від стійкого переходу середньої добової температури через +8°.

Про це у Facebook повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

"Восени стійкий перехід середньої добової температури повітря через +8° у бік зниження відбувається у більшості областей у третій декаді жовтня", - повідомили в Укргідрометцентрі.

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За даними синоптиків, у Хмельницькій, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях зазвичай опалювальний сезон відбувається у другій декаді жовтня, у південній частині країни та рівнинних районах Закарпатської області - у першій декаді листопада.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі розказали, чи варто очікувати на дощі до кінця тижня. Зокрема, за даними синоптиків, в Україні до найближчої неділі опади не очікуються. "Спокійну та малохмарну погоду в України продовжує забезпечувати висотний антициклон LIOBA з північного сходу, тому до неділі про опади навіть не згадуємо", - повідомили в Укргідрометцентрі.

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Автор: Катерина Лиманська