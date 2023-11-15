У минулому році люди пережили близько 86 днів з небезпечними для здоров'я високими температурами.

Кількість захворювань та смертей, пов'язаних із спекою, зростає разом з потеплінням світу. Очікується, що щорічна смертність від спеки до середини століття збільшиться на 370%, якщо температура підніметься на 2 градуси вище доіндустріального рівня. Про це заявила міжнародна група експертів у галузі охорони здоров'я, повідомляє Reuters.

Вже в минулому році, при потеплінні приблизно на 1,1°С, люди в середньому пережили близько 86 днів з небезпечними для здоров'я температурами.

Відзначається, що люди старші за 65 років є найбільш уразливими до різкого підвищення температури.

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"Ми платимо життями", - сказала виконавчий директор доповіді Марина Романелло про бездіяльність світу щодо зміни клімату.

Також повідомляється, що вплив спеки могло призвести до 490 мільярдів втрачених робочих годин у 2022 році, що майже на 42% більше, ніж у період з 1991 по 2000 рік.

Частіші хвилі тепла також можуть спричинити продовольчу безпеку для ще 525 мільйонів людей до середини століття.

Глобальне потепління

За останніми даними вчених, глобальне потепління перетне критичний рубіж через 5 років.

За розрахунками вчених, якщо в атмосферу потраплять ще 250 гігатонн двоокису вуглецю, то середня температура на планеті з ймовірністю 50% перетне встановлений вченими сигнальний рубіж в 1,5°С глобального потепління.

Щоб зупинити подальше зростання температури на планеті, людство повинно різко скоротити викиди CO₂, впевнені фахівці.

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