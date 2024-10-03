Побачити це явище можна було всього в кількох країнах.

Жителі Південної Америки стали свідками сонячного затемнення у вигляді "вогняного кільця". Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, Місяць закрив більшу частину сонця над Тихим океаном, давши всього кільком ділянкам Землі вражаюче кільцеве затемнення "вогняне кільце".

Тільки острів Пасхи і невелика область біля південного краю Чилі та Аргентини стали свідками кільцевого затемнення, яке тривало всього кілька хвилин.

Кільцеве затемнення відбувається, коли Місяць перебуває занадто далеко від Землі, щоб повністю закрити Сонце, як під час повного затемнення. Під час такого затемнення створюється темний силует, оточений яскравим кільцем світла, званим антумброю, або, простіше кажучи, "вогняним кільцем".

За даними агентства, коли вдень сонце потемніло над островом Пасхи, люди зібралися на вулиці, скандували, грали музику і одягали спеціальні окуляри, щоб хоч краєм ока побачити затемнення.

"Я схвильована, коли люди кричать. Загальний запал робить це ще більш захоплюючим", - розповіла мешканка острова Алехандра Астудільо.

"Це було надзвичайне явище, яке нечасто можна побачити. Я вперше побачив це, і це було дійсно чудово", - розповіла ще один очевидець цього явища.

Згідно з даними НАМА, південна половина Південної Америки, а також частини Антарктиди і Гаваїв побачили часткове затемнення.

Повне сонячне затемнення 2024 року

Цього року 8 квітня жителі Північної Америки мали можливість побачити рідкісну астрономічну подію - повне сонячне затемнення. Для глядачів повне затемнення тривало до 4 хвилин 28 секунд. Астронавтам НАСА навіть вдалося зняти це відео з космосу.

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