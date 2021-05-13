Алею сакур тут висадили у жовтні 2018 року.

Помилуватися сакурами у Києві можна на Липському бульварі: найкрасивіше їхнє цвітіння - з боку вулиці Інститутської.

Про це повідомляє Вечірній Київ.

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Ці сакури належать до виду Prunus Serrulata або "вишня дрібнопильчата". Дерево досягає у висоту 25 метрів і цвіте у квітні-травні. Ареал поширення - Японія, Корея і частина території Китаю.

Алею сакур тут висадили у жовтні 2018 року. Роботи виконало Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району. У рамках озеленення Липського бульвару зробили також обрізку та видалили аварійні дерева.

Зараз сакури квітнуть по всій столиці. Особливою популярністю користується алея сакур у парку "Кіото". До речі, проєкт тутешнього японського саду розробляв відомий архітектор Шіро Накане.

Цвітіння сакур у Херсоні

У Херсоні розквітла алея сакур. Дерева були подаровані місту послом Японії 4 роки тому.

Дерева висадили на центральному проспекті на честь 25-ої річниці дипломатичних відносин між країнами. Японські вишні прикрасили середмістя буйним рожевим цвітом.

У Херсоні й до цього кілька разів намагалися культивувати сакури, та рослини гинули через сильну спеку. Тут же, біля міської лікарні, за деревами пильно доглядають медики. Поливають їх і закликають містян дбайливо ставитися до краси, адже японці обіцяли навідатися за 10 років, аби помилуватися цвітінням подарованих дерев.

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Автор: Олена Пилипчак