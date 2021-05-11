Містян закликають дбайливо ставитися до краси.

У Херсоні розквітла алея сакур. Дерева були подаровані місту послом Японії 4 роки тому.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Дерева висадили на центральному проспекті на честь 25-ої річниці дипломатичних відносин між країнами. Японські вишні прикрасили середмістя буйним рожевим цвітом.

У Херсоні й до цього кілька разів намагалися культивувати сакури, та рослини гинули через сильну спеку. Тут же, біля міської лікарні, за деревами пильно доглядають медики. Поливають їх і закликають містян дбайливо ставитися до краси, адже японці обіцяли навідатися за 10 років, аби помилуватися цвітінням подарованих дерев.

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В Одеському ботсаду триває активне цвітіння рослин.

На фотографіях видно, що у ботсаду вже всюди зелена трава, розпускаються листя на деревах, квітнуть тюльпани, айва, барбарис, іриси, керія японська, вейгела, магнолія, один з видів калини і безліч інших яскравих квітів.

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Автор: Олена Пилипчак