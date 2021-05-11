У Херсоні розквітла алея сакур. Дерева були подаровані місту послом Японії 4 роки тому.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Читайте такожУ Карпатах тане сніг, температура підвищилася до +5° (фото)
Дерева висадили на центральному проспекті на честь 25-ої річниці дипломатичних відносин між країнами. Японські вишні прикрасили середмістя буйним рожевим цвітом.
У Херсоні й до цього кілька разів намагалися культивувати сакури, та рослини гинули через сильну спеку. Тут же, біля міської лікарні, за деревами пильно доглядають медики. Поливають їх і закликають містян дбайливо ставитися до краси, адже японці обіцяли навідатися за 10 років, аби помилуватися цвітінням подарованих дерев.
Яскраві весняні квіти в Одесі
В Одеському ботсаду триває активне цвітіння рослин.
На фотографіях видно, що у ботсаду вже всюди зелена трава, розпускаються листя на деревах, квітнуть тюльпани, айва, барбарис, іриси, керія японська, вейгела, магнолія, один з видів калини і безліч інших яскравих квітів.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram