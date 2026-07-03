Спека в Європі стрімко знищує льодовики: учені попередили про небезпеку

Через аномальну температуру льодовики Швейцарії втратили сніговий покрив значно раніше, ніж зазвичай.

Серія рекордних хвиль спеки в Європі призвела до того, що сніг на льодовиках Швейцарії розтанув значно раніше звичного, пише The New York Times. Тепер оголений лід почав швидко танути, і науковці побоюються, що цього літа льодовики можуть втратити надзвичайно великі обсяги льоду.

"Зараз ми перебуваємо в ситуації, яка зазвичай настає лише у серпні. Це справді викликає занепокоєння", – заявив гляціолог Федеральної вищої технічної школи Цюриха (ETH Zurich) Маттіас Гусс.

Йдеться, що альпійські льодовики відіграють ключову роль у забезпеченні Європи водою. Вони живлять річки, постачають воду для пиття та сільського господарства, використовуються для виробництва гідроелектроенергії й охолодження атомних електростанцій. Щозими на льодовиках накопичується новий шар снігу, який навесні захищає лід від сонячного проміння. Коли цей природний захист зникає, починає танути сам лід, а втрачена вода вже не повертається до льодовика.

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У перспективі це означає, що запаси прісної води в Європі ставатимуть дедалі менш стабільними.

"Йдеться не про події через сто років. Це може статися вже протягом наступних 10–20 років", – наголосив Гусс.

Рекордна спека прискорила танення льоду

Цієї весни швейцарські льодовики увійшли в теплий сезон із запасом снігу, який був приблизно на 25% меншим, ніж середній показник у 2010–2020 роках. Після цього Європу одна за одною накрили дві потужні хвилі спеки. Рекордно високі температури зафіксували у Франції, Великій Британії, Німеччині, Швейцарії та низці інших країн.

Кліматологи наголошують, що така тривала й інтенсивна спека була б практично неможливою без глобального потепління, спричиненого діяльністю людини. У результаті вже 29 червня загальний обсяг снігу й льоду на швейцарських льодовиках повернувся до рівня, який зазвичай спостерігається лише наприкінці літа – приблизно на місяць раніше.

Раніше таке траплялося лише у 2022 році – ще одному рекордно спекотному році для Європи.

Чим швидше зникає сніг, тим довше сонячне проміння безпосередньо впливає на лід, зазначають науковці. За останні два десятиліття швейцарські льодовики щороку втрачали від 1 до 4% свого об'єму льоду, а в особливо спекотні роки – ще більше.

Минулого тижня Маттіас Гусс разом із колегами проводив вимірювання на двох льодовиках і на власні очі побачив масштаби танення. На одному з пунктів льодовика Рона товщина льоду лише за 10 днів червня зменшилася приблизно на один метр.

Не менш тривожна ситуація спостерігається і на найбільшому льодовику Альп – Великому Алечі, який розташований на висоті понад 3450 метрів над рівнем моря.

"Сніг там уже став мокрим і буквально тане на очах. Для такої висоти це абсолютно нетипові умови", – зазначає Гусс.

За оцінками гляціолога коледжу Ніколса (США) Маурі Пелто, під час червневої спеки межа між засніженою та відкритою частинами льодовика Великий Алеч піднялася більш ніж на 400 метрів, що підтверджують супутникові знімки.

Попри використання сучасних супутникових технологій, одним із головних інструментів спостереження за льодовиками досі залишаються звичайні довгі жердини, які вчені встановлюють у спеціально просвердлені отвори в льоду.

Вимірюючи, наскільки вони виступають над поверхнею, дослідники визначають швидкість танення льодовика.

Зазвичай такі свердловини розраховані на рік роботи, однак цього літа через надзвичайно швидке танення льоду науковцям, ймовірно, доведеться повертатися на льодовики раніше, щоб встановлювати нові вимірювальні стрижні.

"Схоже, цього літа це буде необхідно", – підсумував Маттіас Гусс.

Океан, який захищав планету від потепління, сам критично нагрівся - що відомо

Нагадаємо, за словами науковців, океан продовжує небезпечно нагріватися - у 2025 році кількість морських теплових хвиль, коли температура в морі аномально висока, більш ніж утричі перевищила показник початку 1990-х. Потужна теплова хвиля в морі знебарвлює коралові рифи, знищує зарості водоростей, які слугують притулком для риб, та спустошує рибальські угіддя. Якщо це не припиниться, цілі екосистеми можуть стати нездатними до відновлення.

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