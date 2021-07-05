Це природне явище утворилося в небі над Приморськом.

У Приморську Запорізької області місцеві жителі стали свідками рідкісного природного явища - повітряного цунамі.

Про це повідомляє місцеве видання ria-m.tv.

Називається воно так через зовнішню схожість з небезпечним морським або океанським "тезкою". Насправді ж, зловісна хмара - шквальний воріт. Так виглядає локальний грозовий фронт, який переходить в шторм.

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Автор: Катерина Лиманська