85 метрів на секунду: супертайфун 'Сінлаку' насувається на Тихий океан і загрожує США

Планета зіткнулася з першою у 2026 році бурею надзвичайної сили.

Настала супертайфун "Сінлаку", найпотужніший шторм на планеті на даний момент у 2026 році. Шторм починався скромно, як скупчення невеликих збурень, перш ніж консолідуватися над західною частиною Тихого океану і посилитися до тайфуну, рухаючись на північний захід через океан.

Станом на 13 квітня супертайфун "Сінлаку" наразі проноситься через північно-західну частину Тихого океану з "лютими" поривами вітру до 85 метрів на секунду, згідно з даними Метеорологічного управління Японії, пише IFL Science.

У найближчі дні він має пройти над територією США – Північними Маріанськими островами. Очікується, що швидкість вітру трохи знизиться перед виходом на сушу, але острови все одно зіткнуться з сильними вітрами, проливними дощами та небезпечними океанськими хвилями. Гуам навряд чи опиниться на прямому шляху шторму, хоча жителів попереджають про необхідність підготуватися до його наслідків, включаючи сильні дощі та повені. Маршрут шторму продовжить рух вгору через решту Маріанських островів, слабшаючи в міру просування.

"Очікується, що "Сінлаку" поступово слабшатиме найближчими кількома днями, але все ж передбачається, що він перетне Маріанські острови як тайфун 4-ї або 5-ї категорії", – заявила Національна метеорологічна служба США (NWS) у повідомленні в понеділок, 13 квітня.

"Для тих, хто перебуває в зоні попередження на Маріанських островах, вікно часу для завершення підготовки щодо захисту життя та майна дуже скоро закриється. Евакуюйтеся, якщо так розпорядилися місцеві офіційні особи або якщо ваше житло вразливе до сильного вітру чи повені", – додали в службі.

"Сінлаку" рухається так званою "Алеєю тайфунів", частиною басейну західної частини Тихого океану, де народжуються одні з найпотужніших штормів на планеті. Регіон є ідеальним місцем для тропічних циклонів, оскільки тут знаходяться найтепліші води відкритого океану на Землі, що забезпечують тепло і вологу, які підживлюють розвиток штормів.

Басейн також надзвичайно широкий, що дає штормам простір для посилення протягом тисяч кілометрів відкритої води перед виходом на узбережжя та розкидані острови.

Тим часом на південь від екватора інший великий шторм прокладає свій власний руйнівний шлях. Минулого тижня тропічний циклон "Майла" набрав сили над Соломоновим морем – ділянкою води, розташованою між Папуа-Новою Гвінеєю та Соломоновими островами, що незвично близько до екватора для шторму такої інтенсивності.

Минулими вихідними він обрушився на Папуа-Нову Гвінею зі смертельними наслідками. Повідомляється, що загинули щонайменше 11 осіб, у тому числі вісім – внаслідок зсуву та двоє – від падіння дерев.

У північній частині Тихого океану вся увага, як і раніше, прикута до "Сінлаку". Серйозність його впливу ще належить оцінити, але влада попереджає, що цей бурхливий шторм несе потенційну загрозу життю на Маріанських островах.

"Залишайтеся в приміщенні під час сильного дощу та вітру, пов'язаних із супертайфуном "Сінлаку". Початок руйнівних і потенційно згубних вітрів становитиме смертельну загрозу для тих, хто наважиться вийти на вулицю", – підкреслили в NWS.

