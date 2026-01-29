Туристичну перлину Європи накрив руйнівний циклон: пів країни без світла (фото, відео)

Автомагістраль між Лісабоном і північними регіонами та залізничні колії заблоковані поваленими деревами та уламками.

Атлантичний циклон "Крістін" накрив Португалію, завдавши найбільшої шкоди центральним і північним регіонам країни. Як повідомляє ВВС, за офіційними даними, стихія призвела до загибелі щонайменше п’яти людей, а сотні тисяч мешканців залишилися без електропостачання. Ураган спричинив масштабні повені, зсуви ґрунту та значні руйнування інфраструктури.

Влада повідомила, що в окремих містах швидкість поривів вітру сягала майже 150 км/год. Шторм, який у Португалії назвали екстремальним кліматичним явищем, змусив закрити школи, пошкодив будівлі та призвів до серйозних перебоїв у роботі транспорту.

Як зазначається, служба цивільного захисту зафіксувала понад 3 тисячі інцидентів по всій країні. Також повідомлялося про кількох постраждалих, які дістали травми внаслідок падіння дерев і уламків конструкцій.

Найпотужніші пориви вітру були зафіксовані на авіабазі Монте-Реал у центральному окрузі Лейрія – до 178 км/год. Після цього вимірювальне обладнання, за даними служб, було знищене.

Енергетична компанія E-Redes заявила, що в середу без електроенергії залишилися понад 850 тисяч споживачів. Транспортне сполучення по всій країні було серйозно порушене: дороги, зокрема головна автомагістраль між Лісабоном і північними регіонами, а також залізничні колії виявилися заблокованими поваленими деревами та уламками.

Місцева влада закликала жителів Коімбри та Лейрії не виходити з приміщень. У прибережному місті Фігейра-да-Фош, за повідомленнями муніципалітету, перекинулося колесо огляду, а кілька автомобілів були пошкоджені після того, як сильний вітер зірвав частину даху будівлі.

За даними ЗМІ, місцевий житель загинув через те, що його автомобіль змило повенями, кілька людей постраждали від падіння дерев або уламків. Зокрема, у Лейрі одна людина постраждала від металевого листа, а інша застрягла в конструкції будинку, у Віла-Франка-де-Шіра чоловік загинув, коли дерево вдарилося в його автомобіль.

За даними Португальського інституту моря та атмосфери (IPMA), у середу десять прибережних районів отримали червоне попередження про погоду через небезпечні умови на морі, а хвилі прогнозовані до 14 м.

Перетинаючи Португалію, шторм рушив на схід, до Іспанії, принісши з собою сніг, дощ та сильний вітер. Зокрема, в Андалусії служби екстреної допомоги повідомили про близько 2000 інцидентів, пов'язаних з погодними умовами. Національне метеорологічне агентство Іспанії AEMET попереджає про дуже сильний вітер у деяких районах, пориви якого, як очікується, досягнуть сили урагану. Через силу вітру для деяких районів Альмерії на південному сході оголошено червоний рівень небезпеки.

За даними Clash Report, щонайменше два винищувачі F-16 португальських ВПС пошкоджені на авіабазі Монте-Реал після шторму Крістін, що приніс потужний вітер. Йдеться, що ворота ангара та секції даху обвалилися на літаки. Військово-повітряні сили країни підтвердили значні матеріальні збитки, але наголошують, що постраждалих немає.

Погода в Україні

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, лютий в Україні розпочнеться з нової хвилі похолодання. Морозна та снігова погода подекуди триватиме майже до кінця місяця.

Синоптик Ігор Кібальчич пояснив, що під впливом антициклону до нас просуватиметься холодне арктичне повітря - спочатку морози охоплять західні та північні регіони, потім поширяться по всій Україні. Зокрема, у першій декаді лютого у більшості областей, крім південних, температура очікується до -20 °C.

Синоптикиня Наталка Діденко каже, що можливі морози до -28 градусів.

