Останні сім років, включаючи цей, ймовірно, будуть найтеплішими за всю історію спостережень.

За даними Всесвітньої Метеорологічної Організації (ВМО), екстремальні погодні явища, в тому числі сильна спека і руйнівні повінь, тепер стали новою нормою.

Про це повідомляє BBC.

Як повідомляється, у звіті ВМО про стан клімату на 2021 рік підкреслюється, що світ "змінюється на наших очах". Так, згідно з дослідженням, глобальний рівень моря піднявся до нового максимуму в 2021 році.

Дослідження показує, що останні сім років, включаючи цей, ймовірно, будуть найтеплішими за всю історію спостережень, оскільки парникові гази досягли рекордних концентрацій в атмосфері.

Супутнє підвищення температури виштовхує планету на "незвідану територію", йдеться у звіті.

"Екстремальні явища - це нова норма", - сказав професор ВМО Петтері Таалас. "З'являється все більше наукових доказів того, що деякі з них несуть на собі слід зміни клімату, викликаного діяльністю людини", - додав він.

Професор Таалас детально розповів про деякі екстремальні явища, які сталися в усьому світі цього року:

Вперше за всю історію спостережень на піку льодовикового покриву Гренландії йшов дощ, а не сніг.

Хвиля спеки в Канаді та прилеглих районах США підняла температуру майже до +50°.

У Долині Смерті (США) температура досягла рекордних +54,4°.

Місячні опади випали за кілька годин в одному районі Китаю.

У деяких частинах Європи сталася сильна повінь, яка призвела до десятків жертв і мільярдів економічних збитків.

Другий рік поспіль посуха в субтропічних регіонах Південної Америки призвела до скорочення стоку в річкових басейнах і завдала удару по сільському господарству, транспорту і виробництва енергії.

Ще однією тривожною подією, згідно з дослідженням ВМО, стало підвищення рівня Світового океану.

Так, в період з 1993 по 2002 рік рівень моря підіймався на 2,1 мм на рік. Але з 2013 по 2021 рік зростання збільшилося більш ніж удвічі до 4,4 мм, в основному в результаті прискореної втрати льоду з льодовиків.

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"Рівень моря зараз підвищується швидше, ніж будь - коли за останні два тисячоліття", - сказав професор Джонатан Бомбер, директор Брістольського центру гляціології.

Коментуючи аналіз, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш сказав, що планета змінюється на наших очах.

"Від глибин океану до гірських вершин, від танення льодовиків до безперервних екстремальних погодних явищ - екосистеми і спільноти по всьому світу руйнуються", - резюмував він.

Нагадаємо, за даними ВМО, роки з 2015-го по 2021-й можуть стати найспекотнішими в історії спостережень за кліматом.

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Автор: Катерина Лиманська