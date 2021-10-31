Планета вступає "на незвідану територію", попередили у Всесвітній метеорологічній організації.

Роки з 2015-го по 2021-й можуть стати найспекотнішими в історії спостережень за кліматом.

Про це повідомила Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) в неділю, 31 жовтня, передає DW.

Глобальне потепління в результаті викидів парникових газів загрожує "далекосяжними наслідками для нинішнього і майбутніх поколінь", йдеться в попередній доповіді про стан клімату, опублікованому ВМО до відкриття 26-ї Конференції ООН зі зміни клімату (COP26).

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Планета вступає "на незвідану територію", попередили автори документа.

На підставі даних за перші 9 місяців року ВМО прогнозуэ, що 2021 рік, ймовірно, посяде п'яте, шосте або сьоме місце серед найтепліших років. Поточний рік був дещо холоднішим за попередні, що пояснюється впливом природного явища Ла-Нінья, яке призвело до зниження температури повітря на початку року. Однак, за даними організації, це не суперечить загальній тенденції глобального потепління.

Глобальна середня температура з січня по вересень 2021 року була на 1,09 градуса за Цельсієм вищою, ніж в середньому в 1850-1900 роках, йдеться в доповіді. Також зазначається прискорення підйому рівня моря, що супроводжується подальшим підвищенням температури води і окисленням океану.

Найспекотнішим роком, зареєстрованим до теперішнього часу, був 2016 рік, коли середня температура була вищою на 1,2 градуса.

Викиди парникових газів і вплив на погоду

Як повідомляв УНІАН, концентрація парникових газів в атмосфері в 2020 році досягла рекордних значень, підкреслюють експерти. Зокрема, для вуглекислого газу показники склали 413,2 частинок на мільйон, що на 149 відсотків вище доіндустріального рівня. "Зростання продовжилося в 2021 році", - наголошується в доповіді.

У 2015 році в рамках ООН було ухвалено Паризьку угоду з клімату, у якій проголошено мету скоротити викиди парникових газів, не допустити підвищення глобальної середньорічної температури на планеті до 2100 року більш ніж на 2 градуси за Цельсієм від доіндустріального рівня і вжити заходів для утримання потепління в межах 1,5 градуса.

Відтоді світ став свідком цілої низки стихійних лих, в тому числі руйнівних лісових пожеж в Австралії і Сибіру, небувалої спеки в Північній Америці і потужних злив, які викликали масштабні повені в Азії, Африці, США і Європі.

"Екстремальні явища стали новою нормою", - заявив генеральний секретар ВМО Петтері Таалас. Він звернув увагу на "зростаючі наукові докази того, що деякі з цих явищ "мають сліди спричиненої діяльністю людини зміни клімату".

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Нагадаємо, сьогодні, 31 жовтня, в шотландському місті Глазго відкрилася Глобальна кліматична конференція COP26. Очікується, що в сесіях конференції візьмуть участь близько 120 світових лідерів.

Мета конференції - підтримувати рівень глобального потепління якомога ближче до показника в 1,5 градуси за Цельсієм, що встановлено Паризькою угодою 2015 року.

Вчені попереджають, що саміт - останній шанс запобігти катастрофічній зміні клімату.

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Автор: Тамара Отовська