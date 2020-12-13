У Харкові вулиці перетворилися на ковзанку - місцеві катаються тротуарами на ковзанах (відео)

Відео з місця подій публікують харківські Telegram-канали.

У Харкові вулиці вкрилися кригою / скріншот з відео

У Харкові вулиці вкрилися гладкою кригою через негоду. Ходити по них зараз незручно, але місцеві жителі надягають ковзани і катаються на тротуарах.

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Відео з місця подій публікують харківські Telegram-канали. Так, "ТРУХА" опублікувала відео з чоловіком, який катається на кризі однією з центральних вулиць міста.

Аналогічну ситуацію зняли на Харківському житловому масиві "Олексіївка". Відео опубліковано каналом ХХ.

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