У Харкові вулиці перетворилися на ковзанку - місцеві катаються тротуарами на ковзанах (відео)
Відео з місця подій публікують харківські Telegram-канали.
У Харкові вулиці вкрилися гладкою кригою через негоду. Ходити по них зараз незручно, але місцеві жителі надягають ковзани і катаються на тротуарах.
У Києві "динозавр" катався на ковзанах по замерзлій дорозі (відео)
Відео з місця подій публікують харківські Telegram-канали. Так, "ТРУХА" опублікувала відео з чоловіком, який катається на кризі однією з центральних вулиць міста.
Аналогічну ситуацію зняли на Харківському житловому масиві "Олексіївка". Відео опубліковано каналом ХХ.
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