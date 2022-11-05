5 листопада температура у столиці підніметься максимально до +10°, увесь день буде хмарно.

У Києві, якому на вихідних прогнозували прохолодну погоду, протягом ранку 5 листопаду 2022 року спостерігається густий туман, видимість 200-500 м.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на Український гідрометцентр.

"У Києві вранці 5 листопада туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)", – заявили синоптики.

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При цьому, фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Погода в Україні 5 листопада

5 листопада 2022 року практично по всій Україні очікується прохолодна осіння погода. У більшості областей стовпчики термомтерів не піднімуться вище +11°, місцями вдень очікується всього до +4° і лише на півдні й пдекуди на заході буде +12°...+14°.

Зокрема, за прогнозами синоптиків, у Києві температура вдень підніметься максимально до +10°, увесь день буде хмарно.

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