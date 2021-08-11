Через пожежі в постраждалих районах порушено електропостачання та водопостачання.

У Греції понад 20 сіл евакуйовані через бурхливі пожежі в Гортінії.

Про це повідомляє Ekathimerini.

Як повідомляється, пожежники працювали всю ніч, щоб запобігти поширенню вогню на житлові райони в районі Гортінії на Пелопоннесі.

Пожежі продовжують вирувати у важкодоступній місцевості поблизу районів Фанаракі, Кастракі, Піррі, Лотос, Ліодора, Хрісохорі й Дафні.

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В результаті стихії були знищені великі площі сільськогосподарських угідь і кілька тваринницьких ферм, а також порушено електропостачання та водопостачання.

Владі за один день довелося евакуювати 21 село як запобіжний захід.

Нагадаємо, пожежі в Греції спалахнули 28 липня. Вогонь змусив перекрити частину автомагістралі, яка з'єднувала Афіни з північними регіонами країни. Тисячі людей були змушені покинути свої будинки через загрозу.

Як повідомляв УНІАН, зведений загін українських рятувальників прибув до Греції 6 серпня. А вже наступного дня вони ліквідували окремі осередки загорянь і врятували два села - Спатарі й Метохи.

Автор: Катерина Лиманська