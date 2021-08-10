Оливкове дерево "німфа" з острова Евбея плодоносило до самого свого знищення.

Руйнівні лісові пожежі на грецькому острові Евбея знищили справжній природний пам'ятник — оливкове дерево, вік якого сягав 2500 років.

Про це повідомляє Protothema.

В результаті пожежі в оливковому гаю в місті Ровія від цього дерева залишилися лише тліючі недогарки.

Читайте такожПожежі в Греції: тисячі людей евакуюються з палаючого острова (фоторепортаж, відео) Цю оливу прозвали "Німфою". Як вважається, її згадував у своїх роботах жив в I столітті до н.е. давньогрецький географ і філософ Страбон.

Оливкове дерево плодоносило до самого свого знищення, а вздовж його стовбура могли б вільно сісти не менше десяти осіб.

Користувач Twitter Апостоліс Панайоту опублікувавши у соцмережі фотографії "Німфи" до і після катастрофи — це дійсно несамовита картина.

Нагадаємо, пожежі в Греції спалахнули 28 липня. Вогонь змусив перекрити частину автомагістралі, яка з'єднувала Афіни з північними регіонами країни. Тисячі людей були змушені покинути свої будинки через загрозу.

Як повідомляв УНІАН, зведений загін українських рятувальників прибув до Греції 6 серпня. А вже наступного дня вони ліквідували окремі осередки загорянь і врятували два села - Спатарі і Метохі.

Автор: Станислав Кожемякин