Роботи з ліквідації пожеж тривають, інформація оновлюється.

Рятувальники ДСНС України продовжують роботи з ліквідації масштабних пожеж у Греції, куди вони прибули для допомоги у боротьбі з лісовими пожежами.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що протягом 7 серпня зведеним загоном ДСНС чисельністю 100 осіб на території периферії "Спатарі" у Греції ліквідовано окремі осередки пожежі по фронту 2 тис. 250 м, глибиною до 200 м, врятовано 2 населених пункти с. Спатарі та с. Метохи (27 житлових будинків, 1 культова споруда, 33 господарчі будівлі, 1 зерносховище, 1 притулок для собак, 54 вулики та стадо овець).

За інформацією прес-служби роботи з ліквідації пожеж тривають, інформація оновлюється.

Як повідомляв УНІАН, зведений загін українських рятувальників 6 серпня прибув до Греції для допомоги у боротьбі із масштабними лісовими пожежами.

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Автор: Катерина Жирій