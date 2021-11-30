На високогір'ї Карпат сьогодні видимість впала до 40 метрів.

У Карпатах сьогодні вдарив сильний мороз, а високогір'я замело снігом.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

"Станом на 09:00 30.11.2021 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 40 метрів. Вітер південно-західний, 8-10 м/с", - йдеться в повідомленні.

Також на високогір'ї почалася хуртовина, а температура впала до -12°.

Снігом також замело і Драгобрат.

Нагадаємо, цього тижня у більшості областей України очікується сніг.

За словами синоптика Укргідрометцентру Наталії Птухи, в середу є ймовірність того, що більшість регіонів, особливо західні, північні, центральні, можуть побачити вже досить відчутний сніг. Увечері в середу опади доберуться і до східних регіонів. Однак це ще не буде стійкий пухкий сніговий покрив.

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Автор: Катерина Лиманська