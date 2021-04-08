У гірських районах Україні продовжується зима. Так, у Карпатах тримається температура -8°, а у населених пунктах Буковини впала до -17°.

Про гірську погоду повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.

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"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер південний 8-9 м/с, температура повітря -8°", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у горах сніжить.

За повідомленнями користувачів соцмереж, у селі Верхній Яловець, яке розташоване під горою Яровиця, що на Буковині, температура сьогодні впала до -17°.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомляють, що у зв'язку з інтенсивним приростом снігового покриву, у високогір'ї Закарпатської і Івано-Франківської та середногір'ї Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека - 3 рівень, та застерігають від походів на високогір'я.

Погода в Україні на Великдень і травневі свята

Погода на травневі свята і на Великдень, 2 травня, навряд чи буде по-весняному теплою. Черговий прохолодний період почнеться ще в кінці квітня.

"Помилка довгострокового прогнозу - плюс-мінус два дні. Але поки що видно, що весь тиждень до Великодня погода буде млява, з опадами. Опади незначні, але все одно вони не будуть створювати весняного настрою. Мабуть, в день Великодня температура може навіть трохи знизитися, Великдень буде прохолодним, хоч і без опадів, але не дуже радісним, не відкрите небо", - спрогнозувала завідуюча відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.

Але відразу після Великодня погода порадує справжнім весняним теплом, продовжила синоптик. В цілому травень буде відносно прохолодним у порівнянні з попередніми роками.

"Тиждень після Великодня буде дуже хороший. Але травень теж піде не дуже активно. Він притискається до тих норм, які були в 1961-1990 роки", - уточнила вона.

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Автор: Олена Пилипчак