Температура вранці на високогір'ї опустилася до -3°.

Сьогодні у Карпатах вдарив мороз, а на високогір'ї пішов сніг.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

"Станом на 9:35 4 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, сніг, вітер південно-західний, 1 м/с.", - йдеться у повідомленні.

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Рятувальники зазначили, що температура навколишнього середовища опустилася до -3°.

Як повідомляв Погода УНІАН, 18 вересня в мережі показали фото першого снігу в Україні - випав він на вершині гори у Карпатах.

Нагадаємо, в Україні найближчим часом очікується потепління. Дощі покинуть територію нашої країни, а температура підійматиметься вище +20 градусів.

"Починаючи від 5 жовтня та до 10-12 числа по всій Україні погодні умови стабілізуються. Очікується повне припинення опадів в усіх областях, настане тепла та ясна погода", - спрогнозував народний синоптик Стас Щедрін.

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, найближчим часом в Україну завітає бабине літо, яке триватиме тиждень: з 5 по 12 жовтня.

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