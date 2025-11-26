Людям рекомендують стежити за оновленнями прогнозу погоди.

У Карпатах зафіксовані небезпечні метеорологічні явища, туристів попереджають про небезпеку. Про це заявили у Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області.

"До уваги туристів! Будьте обережні під час мандрівок. Вирушаючи в гори, стежте за оновленнями прогнозу погоди та обов'язково завантажте застосунок "Порятунок у горах" - цей додаток призначений для комунікації туристів з рятувальною службою", - йдеться у повідомленні.

Гірські рятувальники Прикарпаття заявили, що у регіоні очікується шторм. Зокрема, на це треба звернути увагу туристам, які знаходяться у районі гори Піп Іван Чорногірський, або збираються на одну з найвищих вершин Українських Карпат.

Відео дня

"Увага!!! Шторм!!! Станом на 08:15 26.11.2025 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер південний 23-25 м/с. Температура повітря -2°С", - йдеться у повідомленні.

Піп Іван: що відомо

Піп Іван (також Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) — одна з найвищих вершин Українських Карпат, з висотою 2028.5 м. Розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей (найсхідніша точка Закарпатської області), у межах Карпатського національного природного парку.

На вершині гори знаходяться руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, частково відновлені для туристичних потреб і відомі під сучасною популярною назвою "Білий Слон". Гора масивна, має пірамідальну форму. У її привершинній частині знаходяться кам'яні осипища-ґреготи. На території височини є також давньольодовикові форми рельєфу.

В Україні потеплішало, але подекуди опади

УНІАН повідомляв, що за даними синоптиків, 26 листопада погоду в Україні формуватиме тепла повітряна маса з південних напрямків, що зумовить у більшості областей теплу погоду, зокрема – на півдні.

Територія країни перебуватиме поза увагою атмосферних фронтів, тому опади прогнозуються лише на крайньому заході. Очікувався вдень невеликий дощ.

Згідно з прогнозом, температура у західних та східних областях вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 5-10° тепла; на решті території вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°, у південній частині до 17°.

Вас також можуть зацікавити новини: