Цього року метеорологічне літо у столиці завершилось 1 вересня.

2 вересня до Києва завітала метеорологічна осінь, яка розпочалась на два тижні раніше за кліматичну норму.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Як повідомляється, середньодобова температура повітря цього дня знизилась нижче +15 градусів і дорівнювала +14,9°. Найраніше метеорологічна осінь до Києва завітала у 1993 році - 25 серпня, а найпізніше - 15 жовтня у 2020 році.

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За даними синоптиків, цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалось 25 травня, а закінчилось 1 вересня, тривало 100 днів. Найдовшим літо було в 2012 році - 166 днів, а найкоротшим у 1990 році - 88 днів.

Як повідомлялося раніше, цього року погода у жовтні в Києві буде прохолодною і досить сухою. За прогнозами синоптиків, опади у столиці очікуються лише в середині місяця. На початку місяця очікується тепла суха погода. В деякі дні стовпчик термометра підійматиметься до 19°. Проте - це прохолодніше, ніж у жовтні 2021 року.

Нагадаємо, за прогнозом народного синоптика Володимира Деркача, погожі дні на початку жовтня в Україні трохи зіпсують невеликі опади. Далі потеплішає і прийде довгоочікуване бабине літо, яке торкнеться і початок другої декади. Приблизно після свята Покрови (14 жовтня) потроху холоднішатиме, зросте можливість слабких опадів. Ночі стануть холодними, але температура не опускатиметься нижче 0 градусів. Остання десятиденка жовтня значного тепла не передбачає, але очікуються 2-3 тепліших дня.

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