Туман у Києві протримається до ранку
Видимість становить 200-500 м.
У Києві до кінця доби і вранці 5 січня збережеться туман.
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Про це передають у Київській міській державній адміністрації.
"У найближчу годину з продовженням вночі і вранці 5 січня в столиці збережеться туман, видимість 200-500 м (і рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.
Раніше синоптик розповів, якою буде погода в Україні навесні 2021.
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