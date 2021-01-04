Туман у Києві протримається до ранку

19:01, 4 січня 2021
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Видимість становить 200-500 м.

У Києві оголошено жовтий рівень небезпеки / фото УНІАН
У Києві оголошено жовтий рівень небезпеки / фото УНІАН

У Києві до кінця доби і вранці 5 січня збережеться туман.

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Про це передають у Київській міській державній адміністрації.

"У найближчу годину з продовженням вночі і вранці 5 січня в столиці збережеться туман, видимість 200-500 м (і рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Раніше синоптик розповів, якою буде погода в Україні навесні 2021.

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН

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Теги: туман
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