Туман у Києві протримається до ранку

Видимість становить 200-500 м.

У Києві оголошено жовтий рівень небезпеки / фото УНІАН

У Києві до кінця доби і вранці 5 січня збережеться туман.

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Про це передають у Київській міській державній адміністрації.

"У найближчу годину з продовженням вночі і вранці 5 січня в столиці збережеться туман, видимість 200-500 м (і рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

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