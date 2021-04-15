Влада рекомендує жителям бути готовими до евакуації.

З початку квітня 2021 року через розлив річок у Перу були пошкоджені будинки, дороги і посіви в декількох провінціях регіону Лорето і деяких частинах регіону Сан-Мартін.

Про це повідомляє Meteoprog.ua з посиланням на Національний інститут цивільного захисту (INDECI).

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Національна служба метеорології і гідрології (SENAMHI) попереджає, що рівні річок Мараньон, Укаялі, Амазонка і Напо в регіоні вище небезпечної позначки.

10 квітня річка Укаялі розлилася в декількох містах, в результаті чого було завдано значних матеріальних збитків.

Також 10 квітня вийшла з берегів річка Морона, затопивши прилеглі землі, що призвело до пошкодження будинків і посівів.

12 квітня річка Амазонка вийшла з берегів, в результаті чого було пошкоджено 114 будинків і постраждало близько 700 осіб в районі Лас-Амазонас, провінція Майнас.

INDECI також повідомив про повінь в сусідньому регіоні Сан-Мартін. Близько 90 осіб було евакуйовано після раптової повені в районі Пахарілло, провінція Маріскаль Касерес. Повінь після сильного дощу призвела до розливу місцевого струмка.

SENAMHI повідомляє, що всі ріки Мараньон, Укаялі, Амазонка і Напо в регіоні Лорето знаходяться вище рівня red alert (найвища тривога).

Влада рекомендувала жителям, які живуть біля річок, підготуватися до евакуації і забезпечити їх запасами на випадок надзвичайної ситуації, включаючи продукти харчування і воду.

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Автор: Олена Пилипчак